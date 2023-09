Milan, quali prospettive in Champions League? Le Eurorivali faticano…

Al di là dell'ultima buona prestazione contro il Lens (battuto 3-1), che l'anno scorso ha impensierito i parigini, sono arrivati due pareggi contro formazioni tutt'altro che impossibili da superare, ossia Lorient (0-0) e Tolosa (1-1). È vero che c'è stata la grana Kylian Mbappé, ma se l'asso francese dovesse per qualsiasi motivo non esserci contro il Milan potrebbero emergere tutte le lacune del PSG, già viste nelle prime uscite.

Champions League, le rivali del Milan: Dortmund in difficoltà — Se il PSG non ha cominciato la stagione al massimo, lo stesso discorso può essere riproposto per il Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben, nelle prime tre uscite stagionali, esattamente come il club parigino, hanno racimolato 5 punti, frutto di un successo e due sconfitte.

Stupisce, però, come e contro chi queste cadute sono arrivate. All'esordio in Bundesliga il Borussia Dortmund ha conquistato una vittoria contro il Colonia, sì, ma grazie ad una rete di Donyell Malen giunta all'88'. I primi segnali di difficoltà dei ragazzi di Edin Terzic sono stati poi confermati dai pareggi contro Bochum e il neopromosso Heidenheim. Il primo è arrivato da una situazione di svantaggio, il secondo dopo una rimonta degli avversari che si trovavano sotto di due gol. Anche in questo caso si intravedono lacune che possono essere colpite dal Milan.

Champions League, le rivali del Milan: è questo il vero Newcastle? — Nel corso della passata stagione il Newcastle aveva sorpreso tutti, centrando una storica ed importante qualificazione in Champions League. Il che aveva spinto Sandro Tonali, ex mediano del Milan, ad accettare la corte dei Magpies. Nell'ottica di vivere la massima competizione europea con un club inglese e di competere in quello che viene riconosciuto come il campionato più importante del mondo.

Eppure quello visto quest'anno sembra un lontano parente del Newcastle che aveva entusiasmato nella scorsa stagione. Partenza forte, con gol in apertura di Sandro Tonali contro l'Aston Villa, superato 5-1, e poi il buio. Tre sconfitte contro Manchester City (1-0), Liverpool (1-2) e l'emergente Brighton di Roberto De Zerbi (3-1). Il Milan deve prendere appunti anche in questo caso, ricordandosi di non ritenersi mai battuta in partenza. Ricordando che i ragazzi di Stefano Pioli sono l'unica squadra del Girone F di Champions League a punteggio pieno... LEGGI ANCHE: Milan, indagine sui cori contro la Juventus, ma ci sono problemi più seri…

