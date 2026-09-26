La prima sosta stagionale della Serie A fotografa un campionato all'insegna del totale equilibrio. Dopo le prime 5 giornate, nessuna squadra è a punteggio pieno: la classifica vede in vetta il terzetto composto da Inter, Lazio e Roma a quota 13 punti, tallonato dal sorprendente Cagliari a 12 e dal Milan di Rúben Amorim a 11. Subito dietro, a quota 10, si inseriscono Frosinone, Juventus e Como. Un avvio incerto su cui ha voluto fare il punto il noto giornalista sportivo Daniele Garbo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW Radio.

Griglia Champions e Scudetto: il verdetto di Daniele Garbo

Al rientro in campo si aprirà un vero e proprio tour de force autunnale che definirà le reali ambizioni delle squadre coinvolte, specialmente per quelle impegnati nelle coppe europee. Il Milan, ad esempio, sarà atteso da ben 9 partite in 29 giorni, a partire dalla sfida contro il Sassuolo dell'11 ottobre fino alla trasferta contro il Genoa dell'8 novembre. Secondo Garbo, tuttavia, le gerarchie per la corsa al titolo e all'Europa che conta sono già delineate, con i rossoneri parzialmente penalizzati dalle rotazioni attuali: «Inter e Roma sono più avanti di tutte per identità, mentre le altre hanno lacune. Nel Milan non si capisce ancora la formazione titolare. Ritengo che Inter e Roma si giocheranno lo Scudetto, mentre per il terzo e quarto posto lotteranno Como, Milan e Juventus. Escludo invece il Napoli di Massimiliano Allegri».

Il giornalista ha poi quantificato le percentuali nella corsa al tricolore, stringendo il cerchio a un duello esclusivo tra nerazzurri e giallorossi: 52% di probabilità di vittoria finale per l'Inter e 48% per la Roma, escludendo di fatto il Milan di Amorim dalle primissime posizioni della griglia di partenza per il titolo.

Il caso Gonçalo Ramos e le critiche agli attacchi di Milan e Juventus

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A pesare sul giudizio scettico nei confronti del Diavolo c'è anche il complicato avvio di stagione di. Il centravanti portoghese classe 2001, arrivato in estate a Milano a fronte di un investimento economico pesantissimo dal Paris Saint-Germain, ha finora realizzato una sola rete in campionato a San Siro contro il Venezia. Nelle ultime uscite tra Serie A ed Europa League, l'attaccante ha offerto molto lavoro sporco in favore dei compagni e diversi assist,Le critiche di Garbo sulla valutazione del bomber rossonero sono state nette e senza sconti: «Per me Gonçalo Ramos non vale affatto 75 milioni di euro; se le cose vanno bene può segnare tra i 10 e i 15 gol, ad essere ottimisti». Una scetticismo che il giornalista ha esteso anche al reparto offensivo della Juventus, stroncando le scelte di mercato della Vecchia Signora: «Randal Kolo Muani e Nick Woltemade insieme? Se in due arrivano a segnare 15 gol in questa stagione è grasso che cola».