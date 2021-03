Gamberini: ‘Il Milan è la squadra che ha mostrato il gioco più bello’ | News

Le ultime notizie sul Milan. Gamberini, ex calciatore, ha parlato del Milan e di chi farà parte, secondo lui, della prossima Champions League

Alessandro Gamberini, ex calciatore, ha parlato del Milan e della corsa Champions ai microfoni di TMW Radio. "L'Inter sta vincendo il campionato, mentre il Milan è la squadra che ha mostrato il gioco più bello in questa Serie A. La Juventus non è tranquilla, ma metterei anche i bianconeri tra le sicure per la qualificazione alla prossima Champions League. Vedo una bella sfida per il quarto posto. Il Napoli è in ripresa ma c'è anche la Roma, vogliosa di rialzarsi dopo il passo falso nello scontro diretto contro i Partenopei". Rinnovo Donnarumma, ecco come stanno le cose >>>