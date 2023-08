Galliani: “Nesta tra i più forti di tutti i tempi. Senza di lui al Milan…”

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attuale allenatore della Reggiana Alessandro Nesta

Adriano Galliani , attuale amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset' prima del macth di Coppa Italia contro la Reggiana . Ed ha parlato anche dell'allenatore degli ospiti, Alessandro Nesta , che lui ha avuto come giocatore proprio ai tempi del Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Adriano Galliani su Alessandro Nesta

"Nesta è stato uno dei centrali più forti di tutti i tempi. Se non fosse arrivato lui, penso che non avremmo mai vinto la Champions del 2003. Con Thiago Silva formavano una coppia strepitosa. Per me lui è stato un difensore immenso".