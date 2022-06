Galliani: “Ho chiesto a Maldini il mio posto a San Siro quando ci sarà Milan-Monza”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan oggi al Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club brianzolo e non solo

Enrico Ianuario

Intervenuto su 'Radio Anch'io Sport' su 'Radio Uno', Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla ristrutturazione dello stadio del Monza: "Sono felice dalle 23:12 del 29 maggio. Inseguivamo questo sogno da 110 anni. I lavori per aumentare la capienza dello stadio del Monza fino a 16.000 posti. Bisogna dotare di tornelli l’intero stadio. Ci auguriamo che per la prima giornata, al massimo per la seconda, saremo pronti. Poi se resteremo in Serie A faremo i lavori per uno stadio nuovo sulla forma della Dacia Arena di Udine".

Sull'obiettivo stagionale del Monza: "L’obiettivo è la salvezza, il mio mantra è: ci abbiamo messo 110 anni per arrivare in Serie A e non voglio impiegare un solo anno per tornare in B. Il Mondiale? Io credo che la sosta dovremmo pagarla meno degli altri perché non avremo giocatori che andranno ai Mondiali. Sarà solo una sosta. Dobbiamo fare tutti una doppia preparazione. Credo che una neopromossa debba sopperire con forza e corsa rispetto al maggior tasso tecnico delle big. Partiamo solo un paio di settimane prima, non è la partenza la grande novità. La sosta sì, quella cambia il campionato".

Galliani sul Milan: "31 anni di Milan hanno scolpito quei colori nel cuore. Ho un posto fisso a San Siro e ho detto a Maldini che quando ci sarà Milan-Monza voglio il mio posto. Non voglio sedere tra gli avversari".

Sulla Serie A: "Il campionato italiano è cambiato tantissimo. Una volta era un campionato d’arrivo, ora no: le squadre inglesi e qualche big in giro per l’Europa rendono difficile la vita alla Serie A. Le ricchezze si sono spostate, soprattutto verso l’Asia. Aumentano le proprietà straniere, è complicato avere i big in Italia. L’ultimo pallone d’Oro che giocava in Italia è stato Kakà nel 2007. Il calcio vive in una sorta di bolla, e guarda solo al suo interno. Ed è un errore. Il Pil del calcio non scende, si va avanti come se nulla fosse". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.