Galliani: “Domani tiferò per i nerazzurri nella finale di Champions”

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Champions

Un volto storico e conosciuto del calcio italiano ha presenziato alla cena di gala della UEFA, l'evento che, alla vigilia della finale di Champions League , ha riunito le delegazioni di Paris Saint-Germain e Inter . Tra gli ospiti d'eccezione spiccava la figura di Adriano Galliani , attuale amministratore delegato del Monza ed ex Milan .

Per Galliani, si è trattato di un ritorno in un contesto di altissimo livello, un ambiente che conosce benissimo grazie al suo lunghissimo e glorioso passato come dirigente del Milan durante l'era d'oro Berlusconi, costellata di successi europei e mondiali. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: