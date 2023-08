Intervistato prima dell'amichevole valida per la prima edizione del Trofeo Berlusconi tra Monza e Milan, un commosso Adriano Galliani ha ricordato l'ex presidente rossonero e biancorosso, Silvio Berlusconi: "Sto provando emozioni fortissime, è stato la mia guida per 44 anni, il mio maestro: è la storia del Milan, del Monza e ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza in Serie A". Segui con noi il live di Monza-Milan >>>