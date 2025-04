Galli sul Derby: “La Coppa Italia vale doppio per un Milan senza Champions certa”

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025

Galli: "Vincere due competizioni sarebbe una soddisfazione, ma..."

Su chi avrebbe fatto la stagione migliore con un Milan con due trofei in bacheca e con l'Inter a zero titoli: «Io credo che ogni annata non possa essere considerata solo con l'esito finale. Per i rossoneri vincere due competizioni sarebbe una soddisfazione, ma rispetto a campionato e Champions sono due tornei che non hanno lo stesso peso. Poi certo, oggi vincere la Coppa Italia per il Milan sarebbe importantissimo».