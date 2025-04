Filippo Galli , ex difensore ed ex dirigente rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 , in un'intervista rilasciata in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Galli: "Il derby? Gran valore. Ogni partita è una storia a sé"

Sull'importanza di giocare un derby: «Sempre, per me si tratta sempre di un’occasione speciale per i giocatori e per i tifosi, per la supremazia cittadina. È vero che basarla solo su questa partita non tiene conto dell’Inter che col Napoli sta dominando il campionato ed è in semifinale di Champions, ma il derby mantiene comunque quel valore lì».