B. Galli: “Di giovani italiani bravi ce ne sono tanti, ma devono giocare”

Intervistato a Tmw Radio, Beppe Galli ha parlato dei giovani talenti italiani e del Decreto Crescita che, a suo dire, penalizza proprio gli esordienti: "Io sono per i giocatori italiani. Purtroppo con tutti gli stranieri che ci sono in A facciamo fatica. Di giovani italiani bravi ce ne sono tanti, ma devono giocare. L'esperienza si fa solo giocando. In Italia si guarda solo l'età. Io ho proposto un 2004, la prima cosa che mi hanno detto è che è giovane. Se uno è forte, è forte anche a 19 anni. Dobbiamo cambiare questa mentalità in Italia".