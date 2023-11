Gallazzi (pres. Alcione): “San Siro? Serve una riflessione. L’Arena..”

Le parole di Giulio Gallazzi su San Siro

"Ovvio che non dipenda solo da noi, ma una città come Milano non può non avere sedi adeguate per le eccellenze del proprio sport. Noi abbiamo messo mano a un progetto per rendere agibile l’Arena ma è chiaro che se San Siro dovesse rimanere lì, una riflessione si imporrebbe sul come sfruttare quello stadio leggendario". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Francia: "Moncada sul talento del Lione" >>>