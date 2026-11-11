Rúben Amorim merita fiducia e tempo per portare avanti il proprio progetto al Milan. È questo il pensiero di Giuseppe Galderisi, ex attaccante rossonero, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine del Premio La Clessidra ad Anghiari.

L'ex calciatore - anche del Milan nella stagione 1986-1987 - ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'allenatore portoghese, soffermandosi soprattutto sulla necessità di non giudicare il suo lavoro esclusivamente attraverso il risultato dell'ultima partita.

"Mi piace molto come allenatore e persona perché è diretto e schietto. Nel calcio bisogna avere pazienza ed essere bravi ad aspettare le persone in cui si crede", ha dichiarato Galderisi.

Un messaggio rivolto anche all'ambiente milanista, spesso condizionato dai risultati e dalle prestazioni più recenti. Secondo l'ex rossonero, infatti, il giudizio su un allenatore non dovrebbe cambiare continuamente in funzione di un episodio favorevole o sfavorevole. "Amorim dipende da un pareggio, da un palo interno o da un palo esterno, non si guarda più il lavoro giornaliero", ha aggiunto.

Milan, i numeri sono dalla parte di Amorim

A sostegno del percorso del tecnico portoghese ci sono anche i risultati ottenuti nelle prime undici giornate di campionato. Il Milan ha raccolto 24 punti,nello stesso momento della scorsa stagione.

La media di Amorim è di 2,18 punti a partita, un rendimento che proietterebbe i rossoneri a quota 83 punti al termine del campionato. Numeri che raccontano un avvio positivo, pur in presenza di alcuni aspetti ancora da migliorare.

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Tra questi c'è soprattutto la gestione dei finali di gara, con la squadra chiamata a trovare maggiore continuità e solidità per evitare di compromettere risultati importanti.

Le parole di Galderisi si inseriscono quindi nel dibattito sul progetto tecnico del Milan. La strada intrapresa da Amorim necessita ancora di tempo e lavoro quotidiano: per l'ex attaccante rossonero, la società e l'ambiente dovrebbero continuare a sostenere l'allenatore, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dai singoli episodi.