Il futuro di Luka Modric potrebbe essere ancora in rossonero. Negli ultimi mesi le voci legate alla decisione del croato si sono susseguite con sensazioni spesso opposte: prima del finale di stagione, la sua permanenza in rossonero era data quasi per scontata, salvo poi essere messo tutto in discussione a causa del tracollo rossonero. L'addio a Massimiliano Allegri e la mancata qualificazione in Champions League sembravano allontanare Luka dal Milan, con il Real Madrid sullo sfondo intento a portarlo in Spagna con un ruolo dirigenziale.

Il Mondiale di Modric è giunto al termine (dopo l'eliminazione della sua Croazia da parte del Portogallo di Gonçalo Ramos e Leão) e la sua decisione arriverà presto. In merito alla questione è intervenuto anche un suo storico compagno in Nazionale, Dejan Lovren, che ha rivelato i retroscena e le conversazioni avute sul tema con il centrocampista croato al quotidiano Sportske Novosti:

"Ho parlato con Luka due o tre mesi fa proprio di questo argomento ed è vicino all'addio alla Nazionale, ma con lui non si sa mai. Non bisogna rinunciare a lui. Lui ritiene che finché è in forma fisica e ha la voglia, non vede perché dovrebbe smettere. Sarebbe bello che continuasse perché un Luka Modrić non si ripeterà mai più. Non deve giocare 90 minuti, il suo spirito significa molto per la squadra, i più giovani lo vedono come un idolo".

La situazione e il suo possibile ruolo nel nuovo Milan

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Come ribadito da Lovren, il croatofino a che non mancheranno la. Il Milan dal canto suo si sta applicando il più possibile per far si che il croato decida di continuare in rossonero:, parlando del ruolo che avrebbe nel suo Milan e esplicitando la volontà di averlo in rosa.Inevitabilmente Modric non potrà più garantire la continuità mostrata nella scorsa stagione: nonostante sembri un eterno giovane, Luka farebbe fatica a sostenere il peso degli impegni in tre diverse competizioni. Il croato allora spenderebbe, riposando più spesso, ma manterrebbe un ruolo cruciale nello spogliatoio rossonero: un leader del genere non si trova ovunque e, come ricordato da Lovren,