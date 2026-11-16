Al rientro dalla sosta Nazionali, il Milan tornerà a San Siro per affrontare il Frosinone di Massimiliano Alvini nel match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Chi non sa ancora se ci sarà è Gabriele Calvani, difensore classe 2004 che si sta mettendo in mostra sotto la guida di Massimiliano Alvini.

Verso Milan-Frosinone, Calvani: "Sto lavorando per esserci"

"Chiaro che dobbiamo rispettare la forza di avversarie come Milan, Inter, Lazio e Roma: ma vogliamo provare a giocarcela con le nostre idee. Se ci sarò contro il Milan? Sapevo di dover sistemare un problemino al flessore. Sto lavorando per esserci".

Vietato sottovalutare il Frosinone

Il centrale gialloblù è stato costretto lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un problema fisico, ma proverà a rientrare per la sfida contro il Milan. Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', Calvani ha analizzato anche la filosofia di gioco del suo Frosinone:Dopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, ilsta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano lacon 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda isoltanto(31),(28) e(25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.