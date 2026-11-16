Le parole di Gabriele Calvani, difensore del Frosinone, in vista della partita di Serie A contro il Milan, in programma domenica 22 novembre a San Siro
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Al rientro dalla sosta Nazionali, il Milan tornerà a San Siro per affrontare il Frosinone di Massimiliano Alvini nel match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Chi non sa ancora se ci sarà è Gabriele Calvani, difensore classe 2004 che si sta mettendo in mostra sotto la guida di Massimiliano Alvini.
Verso Milan-Frosinone, Calvani: "Sto lavorando per esserci"Il centrale gialloblù è stato costretto lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un problema fisico, ma proverà a rientrare per la sfida contro il Milan. Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', Calvani ha analizzato anche la filosofia di gioco del suo Frosinone:
"Chiaro che dobbiamo rispettare la forza di avversarie come Milan, Inter, Lazio e Roma: ma vogliamo provare a giocarcela con le nostre idee. Se ci sarò contro il Milan? Sapevo di dover sistemare un problemino al flessore. Sto lavorando per esserci".
Vietato sottovalutare il FrosinoneDopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, il Frosinone sta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano la sesta posizione in classifica con 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda i gol segnati, 24: soltanto Roma (31), Inter (28) e Lazio (25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.
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