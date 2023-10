Frey durissimo: “Milan, Leao è un giocatore di fascia C. Su Giroud…”

Milan, le parole di Sebastian Frey

Su Leao: "Dovrebbe essere la soluzione del Milan. Ci aspettiamo un salto di qualità di questo talento. Vediamo quello che succede, le prestazioni altalenante e non si può paragonare ai top europei. Oggi per le prestazioni secondo me è di fascia C. Lui cerca sempre la giocata individuale e gli viene meno quest’anno. Alcuni tecnici dicono che gioca da solo. Se il Milan punta tutto su di lui per me oggi è sbagliato, perché non ha il peso di risolvere da solo le situazioni".