Francia, Giroud: “È stata una serata perfetta. Gol? Dedicato a mia figlia”

Le parole di Olivier Giroud su Francia-Gibilterra

"È stata una serata perfetta. Il mister ci ha detto che dovevamo divertirci restando seri e dando il massimo. All'intervallo ci ha detto che avevamo fatto le cose molto bene. Non è stato facile continuare con la stessa dinamica nel secondo tempo e spingere come abbiamo fatto, ma volevamo ottenere questo record della più grande vittoria che risale a Francia-Azerbaigian per 10-0 nel 1995 (ad Auxerre ) . È bello, ci siamo divertiti molto. Questa squadra di Gibilterra è stata coraggiosa e purtroppo ridotta in dieci contro undici è stata ancora più dura. La dedica quando ho segnato? Era per festeggiare il compleanno di mia figlia Aria che che ha festeggiato 3 anni!".