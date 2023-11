ESCLUSIVA – Milan, un retroscena su Jovic e il futuro di Taremi

Jovic, Colombo e... Taremi: intreccio e retroscena

Secondo quanto abbiamo ricostruito, Furlani - spiazzato all'ultimo dall'entourage di Taremi - ha preso quel che c'era su piazza, Jovic appunto, per non tradire la parola data ad Adriano Galliani, cui era stato promesso Colombo. A sua volta, il Monza aveva acconsentito al trasferimento di Petagna a Cagliari e se il Milan avesse fatto saltare il primo prestito, a pagarne le spese sarebbero state due società, non una: Monza e Cagliari. Furlani non se l'è sentita quindi di mettere in difficoltà altre squadre e così si è mosso di conseguenza, andando a prendere Jovic. Una scommessa che per ora non sta pagando, ma chissà che fra qualche giornata non si possa dire il contrario.