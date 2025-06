Foggia: “Gattuso in Nazionale è lo spirito che serve, Tare al Milan farà benissimo”

Nel pomeriggio di TMW Radio, la trasmissione Maracanà ha ospitato Pasquale Foggia , direttore sportivo del Pescara. Durante l'intervista, Foggia ha avuto modo di esprimere il suo parere su Igli Tare , il nuovo direttore sportivo del Milan, e sul probabile arrivo di Gennaro Gattuso, ex tecnico e giocatore del Milan, sulla panchina della Nazionale Italiana. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Me lo auguro, incarna quello spirito. Non ha mai mollato nulla, so quanto ci tiene e vorrebbe dire riportare dentro qualcuno attaccato all'Italia".