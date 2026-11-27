Alessandro Florenzi, ex difensore di PSG e Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dove ha voluto ripercorrere la propria esperienza in Francia, soffermandosi in modo molto particolare su un ricordo legato a Mike Maignan, portiere e capitano del Milan.

Milan, le parole di Florenzi

Florenzi ha vestito la maglia del PSG nella stagione 2020-2021, annata nella quale ha avuto modo di conoscere e confrontarsi con Mike Maignan, all'epoca, il portiere francese difendeva i pali del Lille,, squadra che proprio in quella stagione riuscì a vincere il titolo di Campioni di Francia, battendo proprio il PSG.

Un'esperienza che ha lasciato un ricordo alquanto speciale nell'ex difensore rossonero, che qualche anno più tardi, convinto da Maldini (allora dirigente rossonero), avrebbe ritrovato Maignan alla corte del Milan, diventandone amico e compagno di squadra:

"Ricordo bene la stagione in Francia col PSG, quell'anno vinse il Lille, un campo freddo e difficile. Da quella squadra venne fuori quello che poi divenne un mio amico e compagno di squadra, Mike Maignan"