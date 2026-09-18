Alieu Njie, nuovo acquisto della Fiorentina, parla del paragone con l'ex attaccante rossonero Rafael Leão in conferenza stampa
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C'è un giocatore che nella 1ª giornata di campionato ha stregato il Milan e ora parla di paragoni con Rafael Leao. Si chiama Alieu Njie, esterno offensivo classe 2005 che lo scorso 30 agosto si è trasferito dal Torino alla Fiorentina.
Milan, Njie parla del paragone con LeãoIntervenuto in conferenza dal 'Viola Park' di Bagno Ripoli (FI) in occasione della sua presentazione di fronte alla stampa, il talento svedese si è espresso sui continui paragoni con Leão.
"In tanti mi paragonano a Leao, ma io vorrei essere solo il giocatore che sono. Chiaramente è stato un’ispirazione per me ed è un grandissimo calciatore. Io però voglio diventare il calciatore che voglio diventare, penso solo a me stesso e a migliorare. Spero di fare altrettanto bene".
Njie è ancora molto giovane e alla ricerca di una propria identità calcistica, ma il paragone con l'ex attaccante del Milan non si limita alle treccine.
"Voglio rendere felice la gente giocando a calcio"L'esterno della Fiorentina ha dichiarato che il suo obbiettivo è mettere in mostra le proprie qualità e far divertire i tifosi. Un atteggiamento che ricorda tremendamente quello di Leao:
"Sono quel tipo di giocatore che vuol far si che la gente si alzi in piedi e sia felice. Ogni volta che ho la palla sono il primo che si aspetta di fare qualcosa di buono. Gioco per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra".
Le caratteristiche tecnicheAnche passando alle caratteristiche tecniche ci sono diversi aspetti simili a quelli del numero 10 rossonero:
"Devo migliorare in zona gol. Devo avere l'istinto del gol che tutti gli attaccanti hanno. Così come prendere le decisioni giuste. I miei punti di forza sono la velocità, il dribbling, il saltare l'uomo. Mi piace anche fare assist, mettere in condizioni i miei compagni di segnare".
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