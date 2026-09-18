C'è un giocatore che nella 1ª giornata di campionato ha stregato il Milan e ora parla di paragoni con Rafael Leao. Si chiama Alieu Njie, esterno offensivo classe 2005 che lo scorso 30 agosto si è trasferito dal Torino alla Fiorentina.

Milan, Njie parla del paragone con Leão

"In tanti mi paragonano a Leao, ma io vorrei essere solo il giocatore che sono. Chiaramente è stato un’ispirazione per me ed è un grandissimo calciatore. Io però voglio diventare il calciatore che voglio diventare, penso solo a me stesso e a migliorare. Spero di fare altrettanto bene".

Intervenuto in conferenza dal 'Viola Park' di Bagno Ripoli (FI) in occasione della sua presentazione di fronte alla stampa, il talento svedese si è espresso sui continui

Njie è ancora molto giovane e alla ricerca di una propria identità calcistica, ma il paragone con l'ex attaccante del Milan non si limita alle treccine.

"Voglio rendere felice la gente giocando a calcio"

"Sono quel tipo di giocatore che vuol far si che la gente si alzi in piedi e sia felice. Ogni volta che ho la palla sono il primo che si aspetta di fare qualcosa di buono. Gioco per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra".

Le caratteristiche tecniche

"Devo migliorare in zona gol. Devo avere l'istinto del gol che tutti gli attaccanti hanno. Così come prendere le decisioni giuste. I miei punti di forza sono la velocità, il dribbling, il saltare l'uomo. Mi piace anche fare assist, mettere in condizioni i miei compagni di segnare".

L'esterno dellaha dichiarato che il suo obbiettivo è mettere in mostra le proprie qualità eUn atteggiamento che ricorda tremendamente quello diAnche passando alleci sono diversi aspetti simili a quelli del numero 10 rossonero: