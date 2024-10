Su Fonseca che, se non avesse vinto il derby, oggi forse sarebbe già disoccupato: «Già, perché passa il tempo, ma le logiche del calcio sono sempre quelle. Non c’è pazienza, raramente si lascia lavorare un tecnico bravo. Ma per fortuna Fonseca ha battuto l’Inter, un po’ come avevo fatto io ...». LEGGI ANCHE: Milan, Gabbia leader in campo e fuori: perché non dargli la fascia da capitano?