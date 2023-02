Fiorentina, Cabral fiducioso: “Possiamo vincere anche contro il Milan”

Intervistato dal canale ufficiale della Fiorentina al termine del match contro il Verona, Arthur Cabral ha commentato la sua esultanza, per poi esprimere la sua gioia per il calore dei tifosi viola: "L’esultanza? Un momento felice, non ho guardato la curva ma solo la telecamera. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte in trasferta. Abbiamo vinto 3-0 e questo ci dà fiducia. I tifosi li abbiamo sentiti tanto oggi, così come quando giochiamo in casa. Si fanno sempre sentire tanto anche in trasferta".