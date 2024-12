Fiorentina, Dodo: “Leao è quello che mi ha messo più in difficoltà”

Sul marcare giocatori forti — "Quando ero allo Shakhtar ho dovuto marcare Vinicius, Rodrygo, Sterling. So come marcare giocatori così, come anche Kvaratskhelia: se vai troppo forte addosso, ti dribblano".

Su Leao — "È quello che mi ha messo più difficoltà in Serie A. Lui ha quel passo... Se uno come lui riesci a non farlo girare, è meglio".

Cosa ruberebbe a Cafu, Dani Alves e Maicon? — "A Cafu ruberei la marcatura difensiva, vorrei avere il tiro al volo di Maicon e la qualità di Dani Alves".

Su Palladino, suo attuale allenatore — "Mi ha fatto arrivare a un livello di gioco che non mi sarei aspettato. Mi ha detto che ho una corsa incredibile per arrivare in attacco, di provare a giocare con il centrocampo che magari riuscivo a saltare un altro uomo così. Mi trovo bene".

Sui suoi ex allenatori — "Fonseca mi ha aperto un mondo. In 6 mesi mi ha fatto giocare due volte, poi mi ha voluto mandare in prestito al Vitoria Guimaraes per tornare poi pronto allo Shakhtar ed è stato un anno bellissimo, ho segnato 6 gol. Poi è arrivato De Zerbi che mi voleva più a centrocampo, mi diceva che dovevo fare come Alexander-Arnold. E Italiano mi ha messo nella testa di dover andare sempre a mille all'ora, andando avanti e indietro, giocando anche quando sono stanco. Con lui mi sono trovato molto bene". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca: non cambiare! Equilibrio trovato, ma va testato