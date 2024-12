Milan, Fonseca: non cambiare! Equilibrio trovato, ma va testato

Parole che possono essere anche una semplice pretattica in vista dei prossimi impegni, ma è chiaro come Musah sia un perno importantissimo per questo Milan. Due volte in campo da esterno destro (con Pulisic in campo), due partite con pochi rischi e tra le prestazioni migliori della stagione (contro il Real Madrid e ieri con l'Empoli). Serve davvero cambiare? "Possiamo ripeterlo contro un'altra squadra. Magari contro un'altra no", certo il turnover sarà importante, già a partire dalla sfida di Coppa Italia con il Sassuolo, ma contro l'Atalanta serve continuità. Questo Diavolo non può cambiare sempre e troppo. Stesso discorso in difesa: se Gabbia e Thiaw sono la coppia più efficace, che restino loro i titolari. Il pericolo di cambiare è forse il più grande per il Milan. Questo Diavolo va testato ancora e ancora e serviranno tutte le partite possibili per farlo. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca ha ragione: questo Fofana non può riposare! E con Bennacer...