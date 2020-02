Fiorentina, Commisso: “Sono disgustato: partita decisa dagli arbitri”

NEWS FIORENTINA – Rocco Commisso, Presidente viola, esploso nel finale di Juventus-Fiorentina dell’Allianz Stadium, gara terminata 3-0, dove sono stati assegnati due calci di rigore ai padroni di casa, entrambi trasformati da Cristiano Ronaldo. Queste le dichiarazioni di Commisso a ‘Sky Sport‘.

“Voglio dire solo una cosa, io non ho mai criticato gli arbitri, ma non possiamo vedere gli arbitri che decidono le partite in questo modo. Sono disgustato, gli arbitri non possono decidere le partite, come successo oggi. La Juventus non ha bisogno dell’aiuto degli arbitri per vincere le partite, si deve aiutare il calcio nei modi giusti, non si possono vedere cose così. Sono arrabbiatissimo, questo non ci voleva. La Juventus è già più brava di noi, lasciamola vincere sul campo. Anche i giocatori sono molto arrabbiati, il secondo rigore non c’era mai, e da quel momento i nostri ragazzi si sono demoralizzati. Non è giusto per i nostri tifosi che vengano trattati così. Sono tre partite che veniamo penalizzati, contro l’Inter e contro il Genoa non ci hanno concesso dei rigori, oggi ne hanno dati due incredibili”.

Intanto, oggi, Milan-Inter del campionato di Serie A Femminile è terminato 2-1 per le Rossonere di Maurizio Ganz. Per le dichiarazioni post-partita del capitano Valentina Giacinti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android