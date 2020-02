Milan-Inter Femminile, Giacinti: “Dopo il rigore sapevo di dover rimediare”

ULTIME MILAN – Una vittoria importante e bellissima, per il Milan Femminile, nel derby contro l’Inter. Finisce 2-1 in rimonta, grazie al gol decisivo di Valentina Giacinti, che poco prima aveva sbagliato un calcio di rigore. Dopo il match, è stata intervistata da Sky. Ecco le sue parole: “Non pensavamo di andare sotto, stavamo gestendo bene. Andare sotto ci esalta, sul rigore non ero molto serena, sapevo di dover rimediare, era un errore troppo grave, sono contenta di essere riuscita a segnare. Abbiamo questa forza che ci viene dal gruppo, nelle difficoltà ci aiutiamo tanto, siamo contente di aver ribaltato un risultato, non è facile soprattutto in un derby. Il nostro campionato dipende tutto da noi, vogliamo conquistare la Champions, competere con Fiorentina e Roma e restare lì”. Per rivivere Milan-Inter della Serie A femminile, continua a leggere >>>

