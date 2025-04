Fiore: “Un giocatore che mi somiglia tantissimo? Reijnders, sa fare tante cose”

Proprio come Reijnders, anche Stefano Fiore era un centrocampista noto per la sua capacità di inserirsi e finalizzare. I suoi numeri in carriera parlano chiaro, con diverse stagioni in cui ha raggiunto la doppia cifra di gol. Il suo record personale risale alla stagione 2003/04 con la Lazio, quando realizzò 16 reti in tutte le competizioni. Reijnders, invece, ha già messo a segno 13 gol in 45 partite in questa stagione, un significativo miglioramento rispetto al suo anno d’esordio con il Milan, quando si fermò a 4 reti. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match tra Udinese e Milan>>>