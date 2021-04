Finale Coppa Italia, il sottosegretario Costa: ‘Partita con il 20% di pubblico’

Il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa ha confermato la presenza del pubblico al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, datata 19 maggio, vedrà la presenza del pubblico sugli spalti del 'Mapei Stadium'. Lo conferma anche il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb.com'. "La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid".