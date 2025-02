Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro il Feyenoord

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' al termine della sfida Feyenoord - Milan di Champions League , soffermandosi in modo particolare sulla prestazione dei rossoneri. A suo dire gli uomini di Sérgio Conceicao ci hanno messo impegno, ma non qualità e questo li ha condannati alla sconfitta. Non solo, perché secondo lui il tecnico lusitano avrebbe sopravvalutato i quattro attaccanti. Ecco, dunque, le sue parole e quelle di Paolo Condò .

Feyenoord-Milan, Costacurta critica i rossoneri: e a Conceicao imputa un grande errore

Alessandro Costacurta: "Il Milan ha qualità per fare gioco ma non si è vista. C'è stato impegno, ma senza qualità. Gimenez? Secondo me l'emozione ha giocato qualcosa. Il Milan con questo modulo può giocare determinate partite contro certe squadre. Tre centrocampisti sono indispensabili in modo che gli attaccanti possano correre meno indietro. Secondo me Coinceicao stasera ha sopravvalutato i quattro attaccanti".