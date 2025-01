Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', al termine della sfida tra Juventus e Milan, soffermandosi in modo particolare sulla mentalità di alcuni giocatori quali Rafael Leao e Theo Hernandez. A suo dire si tratta di un avvicendarsi di alti e bassi che non cambierà mai. 'Billy' porta come esempio quello di Edgar Davids, che al Diavolo spesso aveva comportamenti anche provocatori, mentre una volta trasferitosi in bianconero è diventato il più forte al mondo. Ecco, dunque, le sue parole.