Ex Milan, Costacurta rivela: “Ibrahimovic mi ha fatto arrabbiare quando …”

Ex Milan, Costacurta svela i segreti della sua longevità: poi il retroscena su Ibrahimovic

"Mi sono arrabbiato quando Zlatan ha battuto il mio record di marcatore più anziano della Serie A: volevo restare nella storia del Milan e lui me l'ha portato via. Ho giocato fino a 41 anni perché sono stato fortunato a non aver mai avuto infortuni gravi: mi sono solo rotto il ginocchio una volta. Ero molto attento al mio corpo, a cosa mangiavo e bevevo e a come dormivo. Non c'erano segreti incredibili".