CALCIOMERCATO MILAN

Non solo Marcus Rashford: il Milan sarebbe in corsa anche per un altro calciatore ai margini del Manchester United, ovvero Alejandro Garnacho

Fabio Barera Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 17:32)

Il Milan non sarebbe interessato al solo Marcus Rashford, ma anche ad Alejandro Garnacho. Questa l'indiscrezione di calciomercato lanciata dall'Inghilterra nelle ultime ore, che avrebbe anche del clamoroso se fosse davvero confermata. Come noto, infatti, nelle ultime ore ai rossoneri è stato accostato l'attaccante inglese. Il primo a darne notizia è stato Matteo Moretto, in un articolo pubblicato su 'Relevo', spiegando come il Manchester United lo abbia offerto al Diavolo. E fino a questo momento non è giunta alcuna smentita dalle parti coinvolte.