Milan, Theo Hernandez e un derby per ripartire. E i segnali da Pioli…

Milan, Theo Hernandez: il derby un'occasione! Le parole di Pioli...

«Theo è un bravo ragazzo. Ognuno ha le sue strategie per ottenere il meglio dai giocatori. Non c'è stato un solo giorno di Milan in cui non abbia dovuto spronarlo. Ma ditemi un solo terzino sinistro al mondo che sappia spostare le partite come lui. Mi hanno rimproverato di usare solo la carota. Non è vero. Ma il bastone io non lo mostravo in pubblico». Così Stefano Pioli sul terzino rossonero. Un passaggio importante: l'ex allenatore rossonero ha dovuto spronare sempre Theo Hernandez, fino a farlo diventare uno dei terzini più forti al mondo. E ora il compito sarà nelle mani di Sergio Conceicao. Come detto, il derby di Supercoppa Italiana contro l'Inter potrebbe essere una svolta importante. Theo Hernandez non ha avuto mai un rapporto ottimo per la stracittadina di Milano, ma giocare bene e magari alzare un altro trofeo dopo lo Scudetto con Pioli, potrebbe toglierli un po' di peso mentale e sbloccarlo del tutto. Come sappiamo tutti, il Milan non può prescindere dal migliore Theo Hernandez e cosa meglio di una vittoria nel derby per ripartire del tutto?