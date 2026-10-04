Gallinari: "Cardinale si sta muovendo benissimo. Vuole rimanere al Milan"

In questi giorni è andato in scena 'Il Festival dello Sport' di Trento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. Presente anche l'ex cestista italiano Danilo Gallinari, tifosissimo del Milan. 'Gallo' ha parlato anche di Gerry Cardinale ai media presenti tra cui Sportitalia. Ecco le sue parole:

"Secondo me si sta muovendo benissimo, io ti dico questo per due motivi. Sono tifoso del Milan ed è stato clamoroso, bellissimo, essere testimone di una scalata con Berlusconi che ha trasformato il Milan in una delle società più vincenti della storia del calcio. Da tifoso è stata veramente una figata. Però è anche vero che per esempio quello che ha portato Gerry è anche un discorso di sistema societario-economico che può funzionare. Avere una società che non è mai stata cash-flow positive in tutta la sua storia e che negli ultimi 2-3 anni lo è… Io faccio l’applauso a Berlusconi che è stato incredibile per tifosi come noi, era il nostro idolo lui tanto quanto i giocatori".

Gallinari continua con il suo discorso:

"Però faccio un applauso anche a Gerry che è arrivato e nonostante sia arrivato in un sistema calcio nuovo, magari una cosa che lui a livello di giocato non conosceva, però, nonostante le critiche che ci sono non ha mollato, ma lui è lì, presente… Quest’anno avete visto, è andato alla preparazione con i ragazzi ed è presente, vuole essere presente e non ha intenzione di lasciare il Milan perché alcuni di questi gruppi avete visto che magari arrivano per fare una toccata e fuga, che magari può funzionare economicamente per il gruppo - ma Gerry e RedBird sono qui per rimanere".

L'investimento economico e la fiducia ad Amorim

Un segnale di quanto il numero uno di RedBird creda nel progetto con l'allenatore portoghese in panchina.

Cardinale ha cambiato decisamente passo e atteggiamento nei confronti del Milan: dal raduno a Milanello è sempre stato presente e ha investito pesantemente sul mercato per rinforzare la squadra di Amorim (a cui ha blindato la fiducia) con colpi molto importanti.