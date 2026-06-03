PIANETAMILAN news milan interviste Gallinari e il “dramma” sportivo in famiglia: “Dopo il ko del Milan mi hanno sfottuto. Manca Maldini”

INTERVISTE

Gallinari e il “dramma” sportivo in famiglia: “Dopo il ko del Milan mi hanno sfottuto. Manca Maldini”

Danilo Gallinari, ex giocatore di basket e tifoso del Milan, ha parlato in un'intervista al 'Corriere della Sera'
L'ex stella NBA, Danilo Gallinari, parla al Corriere della Sera oggi in edicola della sua passione per il Milan, poi confessa il retroscena sulla moglie Eleonora Boi. E infine, lancia un appello 'ispirato' dalla figura di Paolo Maldini
Daniele Triolo Redattore 

Danilo Gallinari (classe 1988) è un ex giocatore di basket, di ruolo ala grande, che ha scritto pagine indelebili della pallacanestro italiana, rimanendo un punto fermo della Nazionale Italiana dal 2006 al 2025. Se in Italia è ricordato per aver indossato, soprattutto, la prestigiosa maglia dell'Olimpia Milano, il "Gallo" ha costruito il picco del suo percorso sportivo nella NBA statunitense.

Gallinari ha militato nel massimo campionato di basket degli Stati Uniti d'America dal 2008 al 2024, collezionando un totale di ben 828 partite. Di seguito la mappa completa delle franchigie di cui ha vestito la canotta sul parquet e le sue esperienze oltreoceano:

LEGGI ANCHE

Stato della militanza NBAFranchigie NBA coinvolte
Presenze sul parquet (2008-2024)New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks.
Solo tesseramento (senza scendere in campo)Boston Celtics (militanza interrotta a causa di un serio infortunio).

La passione rossonera, il ko col Cagliari e il siparietto in famiglia

—  

L'ex atleta di Sant'Angelo Lodigiano è anche un grandissimo e noto tifoso del Milan. Quando gli impegni professionali lo hanno reso possibile, si è recato spesso sulle tribune dello stadio di San Siro per seguire da vicino i rossoneri. Questa mattina, in un'intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera, Gallinari ha commentato l'attuale momento del Diavolo, rivelando anche un curioso e divertente retroscena familiare legato al suo matrimonio con la giornalista sportiva Eleonora Boi:

"Il giorno dopo la sconfitta con il Cagliari è stato devastante. Anche perché mia moglie è cagliaritana: sono stato sfottuto dalla sua famiglia"

L'elogio a Paolo Maldini: "Ci vorrebbero persone come lui"

—  

Nel corso del colloquio con la nota testata giornalistica, l'attenzione si è poi spostata sulla governance del club e sulla gestione societaria. A Gallinari è stato esplicitamente domandato se all'interno dell'attuale organigramma del Milan manchi una figura di spessore come quella di Paolo Maldini, lo storico ex capitano che ha ricoperto la carica di direttore tecnico del club rossonero fino al 5 giugno 2023, giorno del licenziamento per mano del proprietario Gerry Cardinale.

La risposta dell'ex ala grande della Nazionale non ha lasciato spazio a dubbi, esprimendo una profonda ammirazione sia per l'icona sportiva che per l'uomo d'azienda:

"Il calciatore che più ho amato. E con gli anni ho scoperto una persona stupenda. Ci vorrebbero persone come lui in società"

Leggi anche
“Perché non vanno su di lui?”: il Milan cerca un allenatore e Pardo consiglia la...
Bucciantini: “Glasner è perfetto per l’Italia, ma al Milan serve identità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA