|Stato della militanza NBA
|Franchigie NBA coinvolte
|Presenze sul parquet (2008-2024)
|New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks.
|Solo tesseramento (senza scendere in campo)
|Boston Celtics (militanza interrotta a causa di un serio infortunio).
La passione rossonera, il ko col Cagliari e il siparietto in famiglia—
L'ex atleta di Sant'Angelo Lodigiano è anche un grandissimo e noto tifoso del Milan. Quando gli impegni professionali lo hanno reso possibile, si è recato spesso sulle tribune dello stadio di San Siro per seguire da vicino i rossoneri. Questa mattina, in un'intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera, Gallinari ha commentato l'attuale momento del Diavolo, rivelando anche un curioso e divertente retroscena familiare legato al suo matrimonio con la giornalista sportiva Eleonora Boi:
"Il giorno dopo la sconfitta con il Cagliari è stato devastante. Anche perché mia moglie è cagliaritana: sono stato sfottuto dalla sua famiglia"
L'elogio a Paolo Maldini: "Ci vorrebbero persone come lui"—
Nel corso del colloquio con la nota testata giornalistica, l'attenzione si è poi spostata sulla governance del club e sulla gestione societaria. A Gallinari è stato esplicitamente domandato se all'interno dell'attuale organigramma del Milan manchi una figura di spessore come quella di Paolo Maldini, lo storico ex capitano che ha ricoperto la carica di direttore tecnico del club rossonero fino al 5 giugno 2023, giorno del licenziamento per mano del proprietario Gerry Cardinale.
La risposta dell'ex ala grande della Nazionale non ha lasciato spazio a dubbi, esprimendo una profonda ammirazione sia per l'icona sportiva che per l'uomo d'azienda:
"Il calciatore che più ho amato. E con gli anni ho scoperto una persona stupenda. Ci vorrebbero persone come lui in società"
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