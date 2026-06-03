La passione rossonera, il ko col Cagliari e il siparietto in famiglia

L'ex atleta di Sant'Angelo Lodigiano è anche un grandissimo e noto tifoso del Milan. Quando gli impegni professionali lo hanno reso possibile, si è recato spesso sulle tribune dello stadio di San Siro per seguire da vicino i rossoneri. Questa mattina, in un'intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera, Gallinari ha commentato l'attuale momento del Diavolo, rivelando anche un curioso e divertente retroscena familiare legato al suo matrimonio con la giornalista sportiva Eleonora Boi: