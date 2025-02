Infine, ha commentato le operazioni del Milan in questa sessione di mercato, definendole scelte dettate più dall’emergenza che da una programmazione precisa: “Milan e Juve hanno cercato di tamponare delle emergenze inspiegabili”. Tuttavia, Fedele ha riconosciuto qualità interessanti in un nome in particolare: “Per me Gimenez o Maldini, con quest’ultimo che ha qualità uniche”. LEGGI ANCHE: Segui con noi il LIVE del match tra Milan e Roma da San Siro>>>