Sul Milan: "Sarri è un allenatore molto intelligente, sa cosa cambiare, è preparato a momenti come questo, e sono sicuro che giocando come chiede andrà tutto bene". LEGGI ANCHE : Youth League - Le pagelle della nostra redazione di Milan-BVB >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.