Fabio Volo: “Chi ama il Milan di oggi? Adesso vogliono numeri, non trofei”

Sul Milan attuale: "Purtroppo non è gestito al meglio. Bisognerà aspettare lo stadio perché poi venga venduto. Oggi chi gestisce vuole i numeri, non i trofei. Berlusconi metteva i soldi, sapeva di calcio, amava il Milan. Ma oggi chi ama davvero il Milan? Forse due-tre che ci giocano. Ma pochi sono effettivamente coinvolti emotivamente".