Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan marco Amelia ha voluto parlare dei rossoneri
Per storia, blasone e tradizione, il Milan non può porsi dei limiti. E' questo il messaggio lanciato da Marco Amelia, ex portiere rossonero, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare le prospettive future del club rossonero.
Milan, parla Amelia: "Lotta al tricolore più equilibrata"Nonostante la distanza e la nuova avventura allo Hamrun Spartans, l'ex estremo difensore continua a seguire con grande attenzione le vicende rossonere. Promosse a pieni voti le mosse di mercato fatte dalla dirigenza rossonera, anche se Amelia individua la vera chiave del successo nel nucleo già presente.
"Per tradizione e storia il Milan deve puntare allo scudetto. Io lo seguo da distanza perché adesso sto allenando l’Hamrun Spartans, club della massima serie di Malta, ma i nuovi acquisti mi sembrano forti: se Ramos e Gila si integreranno nel gruppo, daranno una bella mano al Diavolo. La differenza, però, deve farla principalmente la voglia di rivalsa di chi c’era negli ultimi anni e di soddisfazioni se n’è tolte pochine."
Guardando oltre i confini di Milanello, Amelia parla anche della Serie A, livellata verso l'alto, dove neanche i campioni in carica potranno permettersi dei salti nel vuoto:
"La lotta per il tricolore la vedo ancora più equilibrata rispetto al passato e pure l’Inter campione in carica avrà difficoltà a confermarsi: ci sono cinque o sei formazioni che possono lottare per il primo posto e in questo finale di mercato faranno di tutto per rinforzarsi ancora."
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