Per storia, blasone e tradizione, il Milan non può porsi dei limiti. E' questo il messaggio lanciato da Marco Amelia, ex portiere rossonero, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare le prospettive future del club rossonero.

"Per tra­di­zione e sto­ria il Milan deve pun­tare allo scu­detto. Io lo seguo da distanza per­ché adesso sto alle­nando l’Ham­run Spar­tans, club della mas­sima serie di Malta, ma i nuovi acqui­sti mi sem­brano forti: se Ramos e Gila si inte­gre­ranno nel gruppo, daranno una bella mano al Dia­volo. La dif­fe­renza, però, deve farla prin­ci­pal­mente la voglia di rivalsa di chi c’era negli ultimi anni e di sod­di­sfa­zioni se n’è tolte pochine."

Nonostante la distanza e la nuova avventura allo Ham­run Spar­tans, l'ex estremo difensore continua a seguire con grande attenzione le vicende rossonere. Promosse a pieni voti le mosse di mercato fatte dalla dirigenza rossonera, anche se Amelia individua la vera chiave del successo nel nucleo già presente.

Guardando oltre i confini di Milanello, Amelia parla anche della Serie A, livellata verso l'alto, dove neanche i campioni in carica potranno permettersi dei salti nel vuoto:

"La lotta per il tri­co­lore la vedo ancora più equi­li­brata rispetto al pas­sato e pure l’Inter cam­pione in carica avrà dif­fi­coltà a con­fer­marsi: ci sono cin­que o sei for­ma­zioni che pos­sono lot­tare per il primo posto e in que­sto finale di mer­cato faranno di tutto per rin­for­zarsi ancora."