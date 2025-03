Ex Milan, Van Bommel su Reijnders: “Giocatore molto importante per i rossoneri”

In occasione della Beckenbauer Cup , evento svoltosi recentemente a Monaco di Baviera per celebrare i 125 anni del Bayern Monaco, è stata presente anche una selezione di ex giocatori del Milan . Durante l'evento, la media house del club rossonero ha avuto l'opportunità di intervistare un grande doppio ex delle due squadre, il centrocampista olandese Mark van Bommel . Sebbene il suo periodo al Milan sia stato di soltanto una stagione, il suo impatto è stato significativo, culminando con la vittoria dello Scudetto. Intervistato dai canali ufficiali rossoneri, van Bommel ha speso alcune parole sul centrocampista Tijjani Reijnders , giovane talento rossonero.

"Guardo molte partite del Milan, perché in Olanda ne trasmettono molte grazie a Tijjani (Reijnders, ndr). Era un buon giocatore in Olanda ma sta migliorando partita dopo partita. È molto importante: fa gol, ma è molto importante perché gioca per la squadra ed è molto importante avere giocatori come lui. Ero un po' come lui, non ero un top player ma ero molto importante per la squadra, così come Tijjani"