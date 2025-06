Marco van Basten , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Ziggo Sport', soffermandosi in modo particolare sull'esibizione, a suo dire ridicola, dei Linkin Park prima della finale di Champions League tra PSG ed Inter . Secondo lui, infatti, è una scelta assolutamente idiota, parole sue, mandare in scena qualcosa che disturbi la concentrazione dei calciatori. Ecco, dunque, le sue parole e quelle di Rafael van der Vaart .

Ex Milan, che bordata di van Basten: "Linkin Park? UEFA ridicola: vi spiego ..."

Marco van Basten: "È incomprensibile, davvero incomprensibile. Quei ragazzi si stanno preparando per disputare la partita più importante della loro vita. Non ce l'ho certo con i musicisti. Ma trovo ridicolo che la Uefa, che in questo caso ha copiato la Fifa, mandi in scena qualcosa che disturbi in maniera così palese la concentrazione dei calciatori… lo ripeto: per me una cosa del genere è assolutamente idiota".