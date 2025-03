Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan attualmente in forza al Newcastle, ha rilasciato alcuni brevi dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'la Repubblica', soffermandosi in modo particolare sulla conquista della Carabao Cup e sulla squalifica per il caso scommesse. Il mediano italiano, intercettato proprio nel ritiro della Nazionale in vista della doppia sfida contro la Germania, ha spiegato le differenze con il calcio inglese, partendo da quello che era stato riferito a lui prima del suo trasferimento alle Magpies. Ecco, dunque, le sue parole.