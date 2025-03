Ex Milan, Tonali: “Ho sbagliato, ma ho lavorato per essere un uomo migliore”

Ex Milan, Tonali "Ho lavorato per essere un uomo migliore"

Sulla squalifica: "So che ho sbagliato, so che ho pagato, so che ho lavorato per essere un uomo migliore. Ma all'inizio, nei primi 5-6 mesi, quando non avevo ancora capito il mio errore, la mia testa mi diceva: 'Sandro, non hai sbagliato'. Era quello il pericolo. Se non fai il mio stesso tipo di percorso, se non perdi niente, è difficile che tu capisca l'errore. Se domani perdessi il lavoro e la famiglia, comprenderesti immediatamente di aver sbagliato qualcosa. Ti scatterebbe dentro automaticamente un esame di coscienza. Nella mia situazione è stato un po' diverso: lo stipendio non me lo ha tolto nessuno, il mio lavoro lo avevano solo bloccato. Come fai a dire: 'Sì, per un anno vado 4 volte a settimana dallo psicologo anche se non è obbligatorio anziché restare a casa?'".