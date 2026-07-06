Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il club inglese mette a segno il vero colpo dell'estate con un'operazione faraonica che straccia ogni record precedente legato al nostro calcio. L'ex centrocampista del Milan classe 2000, si trasferisce a Londra per una cifra che supererà la soglia dei 120 milioni di euro totali. Con questa cifra record, l'ex rossonero diventa il calciatore italiano più pagato nella storia del calciomercato.

Ex Milan, Tonali l'italiano più pagato nella storia del calcio

"Quando sono arrivato al club ho subito sentito qualcosa di speciale. Si parlava di più squadre, ma in realtà per me ce n’era solo una. Ho parlato con l’allenatore per quasi due ore di club, tifosi, stadio e stile di gioco. È stato come magia, perché ho capito immediatamente che avrei dovuto firmare per il Tottenham"

Un vero e proprio trasferimento lampo, ma fortemente voluto dal calciatore, che ha confessato di essere rimasto stregato dal progetto del club londinese. Intervenuto ai microfoni ufficiali delnon ha voluto nascondere il forte entusiasmo provato per questa nuova avventura.

Personali infatti non si tratta di un vero e proprio salto nel buio l'ex rossonero conosce già molto bene i palcoscenici inglesi e l'energia del nuovo stadio avendoci già giocato contro l'avversario negli anni passati:

"Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre sentito un’atmosfera speciale. I tifosi sono incredibili e non vedo l’ora di iniziare la stagione"