Ex Milan, Tonali: “Dopo il rientro ho dovuto gestire le aspettative”

Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana , punto di forza del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Cronache di Spogliatoio'. Qui di seguito vi riportiamo l'anteprima della versione integrale, che uscirà nelle prossime ore. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'ex numero 8 rossonero.

Ex Milan, Tonali "Ho lavorato per essere un uomo migliore"

Sul ritorno in campo: "Al mio rientro ho fatto le prime 3-4 partite di voglia, energia, adrenalina. Ho toccato un picco enorme, poi già dai match successivi ho accusato lo sprint. A un certo punto si aspettavano sempre quel tipo di prestazione e quando sono calato, in Inghilterra si sono chiesti: 'Oh, cosa è successo?'. In realtà è una cosa normale. Abbiamo trovato un percorso, ci siamo gestiti. Tra agosto e novembre ho giocato 2-3 partite da titolare, ma ho avuto comunque tanto minutaggio perché entravo per 45' o mezz'ora. Mai soltanto per un minuto, perché non mi sarebbe servito a nulla".