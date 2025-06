Ex Milan, Thiago Silva: “In settimana ho chiamato Allegri”. Ecco perché

"Sono contento della partita che abbiamo fatto, non è facile giocare così contro l'Inter. Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento". Così Thiago Silva, difensore del Fluminense, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria contro l'Inter. Il retroscena su Allegri nelle sue parole.