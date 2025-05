“Mi fa male”: l’ex Milan Thiago Silva amareggiato dalla scelta di Rabiot 

Thiago Silva, ex difensore del Milan, non ha nascosto il suo disappunto per la scelta del suo ex compagno di squadra al PSG, Adrien Rabiot

Alessia Scataglini 21 maggio - 17:30

"Mi fa male, mi fa male".Thiago Silva, ex roccioso difensore del Milan, non ha nascosto il suo disappunto per la scelta del suo ex compagno di squadra al Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, di indossare la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il centrale brasiliano, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club rossonero prima di approdare al PSG, ha espresso con fermezza il suo dispiacere per un trasferimento considerato quasi un "tradimento" sportivo.

L'ex Milan Thiago Silva duro su Rabiot: "Mi fa male vederlo li, inconcepibile" — In un'intervista rilasciata a Le Média Carré, Thiago Silva ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Rabiot e del suo stupore nel vederlo con la casacca del club rivale del PSG, squadra in cui il centrocampista francese è cresciuto calcisticamente. "Perché avrebbe potuto essere migliore con noi, al PSG. Ha preso la decisione di partire. Non è andato via benissimo, era il club che lo ha formato. E dopo, non so esattamente, 6 o 7 anni, torna in Francia per giocare con il più grande rivale del PSG. È un'opinione personale, ma mi ha molto toccato vedere Adrien, che era un prodotto del vivaio del PSG, con la maglia del Marsiglia".