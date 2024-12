Aldo Serena , ex attaccante di Inter , Milan , Juventus e Torino ed attualmente opinionista televisivo e telecronista, ha parlato al 'Corriere della Sera' oggi in edicola rivelando alcuni retroscena sulla sua vita, privata e sportiva. Ecco, dunque, qui di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Ex Milan, i ricordi di Serena al 'CorSera' di oggi

Sui suoi ex compagni di squadra: «Ero innamorato di Michel Platini per come giocava: aveva tutto quello che non avevo io. Poi mi sembrava impossibile che potesse esistere un calciatore come Gaetano Scirea: bravo, buono, competitivo ma rispettoso degli altri. Con Nicola Berti ho avuto un’amicizia terapeutica: io portavo solidità ed equilibrio lui mi ha tirato fuori la leggerezza e la spensieratezza. Ci vediamo ancora».