Ex Milan – Senderos: “In rossonero grazie a Flamini, ero entusiasta” | News

Le ultime notizie sul Milan. Philippe Senderos, ex calciatore, ha raccontato la sua breve esperienza al Milan: ecco cosa ha detto

Philippe Senderos, ex difensore di Arsenal e Milan tra le tante squadre in cui ha giocato, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo passato in rossonero riportate da 'grandhotelcalciomercato.com'. Queste le parole dell'ex difensore svizzero. "Il 25 di agosto, avevo ricevuto una chiamata dal mio amico Flamini. Era da poche settimane al Milan, mi aveva detto che cercavano un difensore e mi aveva chiesto se avevo voglia di andare. Era a cena con i dirigenti. Fu lui a farmi venire al Milan. Non potevo dire di no, ero entusiasta. Ho subito chiamato Wenger, che mi ha liberato. Due giorni dopo ho firmato. Non importa se ho giocato poco. Avete presente quando dico di sentirsi parte del gruppo? Ero appena arrivato, ma il giorno dopo a Milanello erano tutti tristi perché Oddo e Brocchi stavano per trasferirsi al Bayern Monaco e alla Lazio. Erano in lacrime loro e i miei futuri compagni, con cui avevano vissuto momenti indimenticabili. Mi aveva fatto capire quanto fossi privilegiato e ne ho avuto la conferma settimana dopo settimana. Non ho mai visto da nessun’altra parte la cultura del lavoro che c’era a Milanello". Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.