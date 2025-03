Ronaldo Luís Nazário de Lima , meglio conosciuto come Ronaldo , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Charla Podcast', raccontando un aneddoto su un ex compagno di squadra, che bevve un vino da esposizione in bicchieri di plastica e poi chiese il ghiaccio perché era troppo caldo. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Ronaldo svela un aneddoto surreale: "Quel vino era del 1500"

"Lo avevo preso in un ristorante d'epoca, molto chic, di lusso, a Parigi. C'era una tavola apparecchiata su cui era stata ricostruita l'ultima cena di Napoleone. Comprai una bottiglia di vino di Petrus, lo avevo portato a casa più per il suo valore simbolico, essendo il vino più famoso del mondo. Non avevo intenzione di aprirlo poiché la bottiglia risaliva all'anno della sua nascita: il 1500. Mi avevano detto che non era stata neppure una buona annata! Ebbene, Vampeta l'ha aperta, ha preso dei bicchieri di plastica, lo ha versato, lo ha bevuto e ha fatto una faccia disgustata dicendo: 'È dannatamente caldo, c'è del ghiaccio?'. Poi ha iniziato a mettere un cubetto per bicchiere e io non potevo crederci perché, come ho detto, era solo un vino da esposizione".